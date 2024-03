Printemps des Poètes la Carav’ailes poétique à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, mercredi 13 mars 2024.

Printemps des Poètes la Carav’ailes poétique à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien Finistère

» A très vite pour une belle après-midi en poésie ! »

14h > Présentation de » La carav’ailes poétique »

Du gang des poètes et du Carré des Poètes Collecte de poèmes

( Stand d’écriture en filigrane sur toute l’après-midi)

14h30 > Atelier d’écriture enfants / Poésie (1h ) Catherine Chartier

> Atelier adulte / Poésie (1h ) Gwénaëlle Thouroude

( Sur réservation: iohanan1979@yahoo.fr

Prix libre et conscient…au chapeau)

16h > Spectacle Pol et Ivonne

Spectacle poétique et musical

Compagnie Impulse ( 1h) Prix libre et consciente au chapeau

17h 30 > Présentation de » La carav’ailes poétique » et Collecte des poèmes / Jeu poétique et Apéritif

Carré des Poètes 30min

18h30 > Scène poétique slamée et scandée en musique (1h )

Gwen Thouroude / Florence Lubineau / Linda Gravier / Iohanan / Catherine Chartier

19h30 > Clôture avec le départ de la carav’ailes

> Exposition Java / Belloeil

>Stand de création de poème où chacun constitue un poème et l’ offre à la carav’ailes pour qu’il voyage jusqu’à l’autre bout de la France ( Provence ).

>Stand de vente de livres poétiques et recueils de poésie avec la présence des auteur/es.

Prestations et spectacles au chapeau

Boîte à dons pour le voyage de La carav’ailes poétique

Carré des Poètes Nicolas Goudenove, Linda Gravier, Isabelle Crochet, Iohanan

Gang des poètes Gwénaëlle Thouroude, Iohanan, Hervé Elleouet, Patrick Bellœil, Catherine Chartier .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

L’événement Printemps des Poètes la Carav’ailes poétique à la Librairie Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2024-02-28 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ