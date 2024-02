Printemps des Poètes : « Journal d’Oman » de Malika Berak En Plein Virage Queaux, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

À l’occasion du Printemps des Poètes, la toute jeune association « Mots, Notes & Papilles » fera honneur à l’autrice Malika Berak et à son recueil « Journal d’Oman ».

18h30 – Rencontre et conversation avec l’autrice et son éditrice

20h00 – Lecture par la comédienne Marion Berthier

______

« JOURNAL D’OMAN »

La chronique d’une passion ancrée sur une connaissance profonde des pays du Proche-Orient et d’Afrique orientale où Malika Berak a vécu, sensible à la dignité et à la beauté sensuelle de ces peuples comme à la misère et aux guerres qui accablent trop souvent ces régions du monde. Un mélange très personnel de lyrisme et de lucidité poétique, de souvenirs d’enfance et d’actualité tragique.

______

MALIKA BERAK

L’autrice est née à Angers d’une mère française et d’un père algérien. Elle a étudié l’arabe à l’institut des langues et civilisations orientales. Diplomate, elle a longtemps séjourné au Moyen-Orient et en Afrique orientale, Syrie, Egypte, Jérusalem, Bahreïn, Oman ou Tanzanie, sensible à la dignité et à la beauté sensuelle de ces peuples comme à la misère et aux guerres qui les accablent.

Sa poésie souvent brûlante mais traversée par moments d’une éblouissante fraîcheur, vibre de façon singulière dans le paysage poétique contemporain.

______

MARION BERTHIER

Une fidèle d’En Plein Virage (Baron Chien, Goupile & Coyotte, Cestina Celeste…) ! La dernière fois que vous l’avez vue (et entendue !) c’était pour la lecture de « La Chasse au Snark » en septembre dernier. Comédienne, chanteuse, voix-off, artiste, Marion Berthier viendra lire, ou plutôt interpréter, et même faire vivre, le texte de Malika Berak.

______

✒️ MOTS, NOTES & PAPILLES

Toute jeune association du Montmorillonnais, « Mots, Notes & Papilles » a pour objet de promouvoir la lecture (en particulier à voix haute) et les hybridations culturelles en ruralité.

+ d’infos sur l’association :

https://www.facebook.com/MotsNotesPapilles

______

L’ESCAMPETTE

La maison consacrée aux éditions lentes, savoureuses, durables et coopératives, incarnée par Sylviane Sambor, a publié « Journal d’Oman » en 2018. Et comme L’Escampette aime ses auteurs, elle sera bien entendu présente pour enrichir la discussion.

Vous pouvez toujours retrouver les publications de L’Escampette En Plein Virage, versant librairie !

+ d’infos sur la maison d’édition :

https://www.escampette-editions.fr/

https://www.instagram.com/escampette_editions/

______

Participation libre

Bar et restauration sur place

printemps printemps des poètes