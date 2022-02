Printemps des poètes Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Printemps des poètes Istres, 16 mars 2022, Istres. Printemps des poètes Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

2022-03-16 – 2022-03-26 Médiathèque CEC Les Heures Claires

Istres Bouches-du-Rhône “Piochez à votre gré, Poèmes ou graines,



Verlaine ou verveine, C’est vous qui décidez !” Pour cette nouvelle édition du Printemps des poètes, votre grainothèque se transforme en grainopoèmes : entre les enveloppes de graines, vont se glisser des extraits de poèmes. +33 4 42 11 28 40 “Piochez à votre gré, Poèmes ou graines,



Verlaine ou verveine, C’est vous qui décidez !” Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Médiathèque CEC Les Heures Claires Ville Istres lieuville Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Printemps des poètes Istres 2022-03-16 was last modified: by Printemps des poètes Istres Istres 16 mars 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône