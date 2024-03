Printemps des poètes Invitation musicale et poétique Auditorium Arcachon, samedi 23 mars 2024.

Printemps des poètes Invitation musicale et poétique Auditorium Arcachon Gironde

Une invitation musicale et poétique, organisée dans le cadre du Printemps des Poètes.

Piano et voix Yane Robert et Jean-Paul Raffinot

Guitare et chant Thieriki et Pat’ B .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Printemps des poètes Invitation musicale et poétique Arcachon a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Arcachon