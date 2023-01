Printemps des poètes : Frontières Soustons Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

2023-03-16 – 2023-03-19

Landes Soustons EUR Appel à participation au 25ème Printemps des Poètes.

Réalisation d’œuvres sur le thème : ‘’Frontières’’. Le printemps revient ! Mais oui, celui des poètes ! Le Printemps des Poètes est un évènement organisé au niveau national. Chaque année un thème fédérateur est adopté. En 2023 ce thème est ‘’Frontières’’. La Compagnie des Sciences et des Arts va de nouveau fêter le printemps, en faisant un appel d’œuvres auprès d’écoliers, collégiens, lycéens, et d’une façon générale à toute personne qui désire s’exprimer à cette occasion.

Œuvres ? Cela peut être un poème, un dessin, une peinture, une sculpture, une photographie etc. Toute création sera la bienvenue, collective ou individuelle !

A vos stylos, crayons, pinceaux, appareils photos, marteaux, claviers… ! La Compagnie des Sciences et des arts

365 chemin de Brana 40140 Soustons

cie.sciencesetarts@orange.fr Pour fêter le printemps des Poètes, laissez libre cours à votre inventivité sur le thème de cette année : Frontières. Compagnie des sciences et des Arts compagnie_des_sciences_et_des_arts

