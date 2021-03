PRINTEMPS DES POETES, 13 mars 2021-13 mars 2021, Forbach.

PRINTEMPS DES POETES 2021-03-13 – 2021-03-13 Médiathèque Roger Bichelberger 4 Place Aristide Briand

Forbach Moselle

Dans le cadre de la 23ème édition du Printemps des Poètes, la Médiathèque vous propose plusieurs animations numériques, à retrouver sur les pages Facebook, les chaînes Youtube et les sites de la Médiathèque et de la Ville de Forbach. Rendez-vous les 13, 17, 20, 23, 24 et 27 mars. Thème de cette 23 ème édition : le Désir. Informations au 03.87.84.61.90.

mediatheque@mairie-forbach.fr +33 3 87 84 61 90 http://www.mediatheque-forbach.net/

Sarah Moon