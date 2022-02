Printemps des poètes Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Printemps des poètes Fécamp, 13 mars 2022, Fécamp. Printemps des poètes Les Pêcheries – Musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher Fécamp

2022-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-13 16:30:00 16:30:00 Les Pêcheries – Musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher

Fécamp Seine-Maritime Le Musée des Pêcheries accueille l’association ‘Lire et faire lire’ pour des ‘Lectures surprises’.

Promenez-vous dans le musée, admirez les collections et, au détour d’une œuvre, vous pourrez entendre un poème. Dimanche 13 mars de 15h00 à 16h30

