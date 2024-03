Printemps des Poètes Exposition « L’Oeil Poète » Villefranche-de-Rouergue, dimanche 17 mars 2024.

Printemps des Poètes Exposition « L’Oeil Poète » Villefranche-de-Rouergue Aveyron

L’exposition « L’Oeil Poète » associe poésie et arts visuels. 30 poètes, 75 poèmes, 6 peintres, 1 graphiste, 1 sculptrice et 5 photographes.

En peinture Isabelle Boscus, Edith Fraysse, Véronique Godefroy, Soizic Nouviale, Françoise Pourcel, Bruno Rigal

En graphisme Didier Quenzéo

En sculpture Françoise Pourcel

En photographie Jean Baro, Graziella Capraro, Jean-Pierre Cousin, Roger Gares, Françoise Moly

Vernissage le vendredi 15 mars à 18h à la Salle Voûtée.

Récital de poésie le dimanche 17 mars le visiteur choisit un des poèmes exposés et le dit à voix haute EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie paroles.vives12@gmail.com

L’événement Printemps des Poètes Exposition « L’Oeil Poète » Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Villefranche-Najac