Printemps des poètes – Exposition « Et la fleur de pommier »

du samedi 26 février au mercredi 30 mars à Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne

18 planches de poésie illustrée, réalisées en duo par les Nanas, Nathalie Straseele, illustratrice, et Nathalie Crabère, écrivain public. Deux Nathalie, deux univers, des palettes de couleurs, émotions, paysages intérieurs. « Les Nanas » proposent un voyage poétique aux confins de la lumière et l’ombre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T10:00:00;2022-02-27T09:30:00 2022-02-27T10:00:00;2022-02-28T09:30:00 2022-02-28T10:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T10:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T10:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T10:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T10:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T10:00:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T10:00:00;2022-03-07T09:30:00 2022-03-07T10:00:00;2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T10:00:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T10:00:00;2022-03-10T09:30:00 2022-03-10T10:00:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T10:00:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T10:00:00;2022-03-13T09:30:00 2022-03-13T10:00:00;2022-03-14T09:30:00 2022-03-14T10:00:00;2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T10:00:00;2022-03-16T09:30:00 2022-03-16T10:00:00;2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T10:00:00;2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T10:00:00;2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T10:00:00;2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T10:00:00;2022-03-21T09:30:00 2022-03-21T10:00:00;2022-03-22T09:30:00 2022-03-22T10:00:00;2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T10:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T10:00:00;2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T10:00:00;2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T10:00:00;2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T10:00:00;2022-03-28T09:30:00 2022-03-28T10:00:00;2022-03-29T09:30:00 2022-03-29T10:00:00;2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T10:00:00

