Évran Évran Côtes-d'Armor, Évran Printemps des poètes Évran Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Évran

Printemps des poètes, 13 mars 2021-13 mars 2021, Évran. Printemps des poètes 2021-03-13 – 2021-03-29 Bibliothèque 17 Rue de la Libération

Évran Côtes d’Armor Évran Thème : le désir +33 2 96 27 53 33 Thème : le désir

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Évran Autres Lieu Évran Adresse Bibliothèque 17 Rue de la Libération Ville Évran