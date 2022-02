Printemps des Poètes : Évidence Maison Victor Hugo, 20 mars 2022, Besançon.

Printemps des Poètes : Évidence

Maison Victor Hugo, le dimanche 20 mars à 16:00

Sur un air de douce mélancolie, un regard se perd et nous interroge sur ce qu’il y a de plus vulnérable en nous : l’amour, la passion, le chagrin et la solitude… jusqu’à l’ébauche d’une rencontre. Rencontre de l’autre ou de soi, la question est posée. _Chant, texte et composition_ : Marie-Alice Ottmann _Texte_ : Mustapha Kharmoudi _Arrangement musical et piano_ : Fred Maggi _Violoncelle_ : Pauline Busetto **Dimanche 20 mars à 16 h** _Durée_ : 1 h Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles

Fruit d’une rencontre bisontine de la chanteuse et comédienne Marie-Alice Ottmann et de l’auteur et poète Mustapha Kharmoudi, le spectacle Évidence vous invite à un voyage.

Maison Victor Hugo 140 grande rue, besancon Besançon République Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T17:00:00