Printemps des poètes en musique Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Lyse Bonneville revient pour un récital autour de Barbara.

Le samedi 16 mars, nous accueillerons à nouveau Lyse Bonneville,

pour un nouveau récital autour de Barbara, elle sera accompagnée au piano par

Sophie Uvodic

Barbara comme chacun le sait, fut et reste l’une

des plus grandes auteures-compositrices-interprètes françaises de notre époque. L’harmonie de ses compositions, la finesse et la

profondeur de ses interprétations, la poésie de ses textes ont conquis un

public fidèle durant toute sa carrière. Aujourd’hui, nombre de ses œuvres sont

devenues des classiques de la chanson française, notamment : Dis, quand reviendras-tu ?, Nantes, Göttingen, L’Aigle noir, ou encore Ma plus belle histoire d’amour, et tant d’autres.

Lyse Bonneville y

interprète avec beaucoup de justesse et de passion les chansons de Barbara,

accompagnée au piano par Sophie Uvodic et Ilana Bensemhoun à l’alto. Marc-Henri

Lamande, comédien, ponctue ce récital de façon vivante et élégante.

A la fin de ce récital, Lyse dédicacera son dernier recueil « Murmures d’étoiles » paru aux éditions de la Société des Poètes Français.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©lysebonneville