PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – UNE VIE DE FEMME, DUO LES FÉES MÈRES Roqueredonde, 20 mars 2022, Roqueredonde.

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – UNE VIE DE FEMME, DUO LES FÉES MÈRES Roqueredonde

2022-03-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00

Roqueredonde Hérault Roqueredonde

5 5 EUR C’est avec la harpe à leviers pour Marie Tremblay, le violoncelle pour Ingrid Thieffry et leurs voix, que ces deux auteures et compositrices retracent la vie cyclique et créatrice d’une femme. Mêlant la poésie à leurs harmonies enchanteresses, explorant entre des mélodies au caractère modal, toute l’étendue évocatrice et imagée de leurs instruments, faisant même danser leur décor au milieu des éléments, les deux femmes offrent un moment précieux hors du temps plein d’audace et de dignité.

Thé et biscuits offerts | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Avec l’Association Harpe & Résonance

+33 7 77 34 44 22

Harpe et résonance

Roqueredonde

