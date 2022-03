PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – STAGE D’ÉCRITURE DÉCLARATIONS D’AMOUR Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – STAGE D’ÉCRITURE DÉCLARATIONS D’AMOUR Lodève, 19 mars 2022, Lodève. PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – STAGE D’ÉCRITURE DÉCLARATIONS D’AMOUR Lodève

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00

Lodève Hérault Écrire une déclaration d’amour ? À qui, à quoi ? C’est quoi l’amour ? Et si on osait ouvrir grand les bras à ce je ne sais quoi pour l’offrir en phrases, en pagaille, à l’oiseau qui passe, au ciel qui rend notre coeur si bleu parfois, à ce qui nous touche, à nos travers, au silence, aux êtres aimés, aux rêves endormis sous nos pieds, à l’inconnu(e) juste croisé(e). La journée se terminera par un bouquet de déclarations à voix haute à La Muse’Broc, Square Georges Auric, à 18h30. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Avec May Laporte Écrire une déclaration d’amour ? À qui, à quoi ? C’est quoi l’amour ? Et si on osait ouvrir grand les bras à ce je ne sais quoi pour l’offrir en phrases, en pagaille, à l’oiseau qui passe, au ciel qui rend notre coeur si bleu parfois, à ce qui nous touche, à nos travers, au silence, aux êtres aimés, aux rêves endormis sous nos pieds, à l’inconnu(e) juste croisé(e). La journée se terminera par un bouquet de déclarations à voix haute à La Muse’Broc, Square Georges Auric, à 18h30. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. May Laporte

Lodève

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – STAGE D’ÉCRITURE DÉCLARATIONS D’AMOUR Lodève 2022-03-19 was last modified: by PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – STAGE D’ÉCRITURE DÉCLARATIONS D’AMOUR Lodève Lodève 19 mars 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault