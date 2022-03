PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – SOIS HEUREUX UN INSTANT Lauroux Lauroux Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-12

18:00:00 – 20:00:00

Lauroux Hérault Lauroux Ce vers d’Omar Khayyan nous invite à savourer l’instant qui passe comme plus tard Ronsard, Aragon ou Queneau. En première partie, Le voyage de Bran nous emportera en mer d’Irlande sur une création musicale de Jean Mach avec des illustrations et la voix de Monique Mach Soucailles. En deuxième partie, le Trio d’un soir effeuillera un éphéméride de chansons de Françoise Hardi à Léo Férré, en passant par Juliette Gréco, Montand et Brassens. Un buffet sera proposé à l’issue du spectacle | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Proposition poétique et musicale du Foyer Rural du Laurounet +33 6 37 82 38 39 Ce vers d’Omar Khayyan nous invite à savourer l’instant qui passe comme plus tard Ronsard, Aragon ou Queneau. En première partie, Le voyage de Bran nous emportera en mer d’Irlande sur une création musicale de Jean Mach avec des illustrations et la voix de Monique Mach Soucailles. En deuxième partie, le Trio d’un soir effeuillera un éphéméride de chansons de Françoise Hardi à Léo Férré, en passant par Juliette Gréco, Montand et Brassens. Un buffet sera proposé à l’issue du spectacle | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Laurounet

