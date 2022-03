PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – QUAND FAUT Y ALLER… !!! Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – QUAND FAUT Y ALLER… !!! Lodève, 20 mars 2022

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 15:30:00

Lodève Hérault C’est un clown. Il rentre dans la salle et il voit qu’il y a du monde. Il adore le théâtre, surtout Tchékov et le personnage de Nina, dans La Mouette. Il veut nous en jouer un extrait… Libre participation | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Avec Patricia Nisenbaum, Le Théâtre du Présent ; mise en scène Christine Momo +33 6 60 88 85 02 C’est un clown. Il rentre dans la salle et il voit qu’il y a du monde. Il adore le théâtre, surtout Tchékov et le personnage de Nina, dans La Mouette. Il veut nous en jouer un extrait… Libre participation | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Patricia Nisenbaum

