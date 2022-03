PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – ORALITURE Lodève, 22 mars 2022, Lodève.

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – ORALITURE Lodève

2022-03-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-22 21:30:00 21:30:00

Lodève Hérault

Après lecture de poésies accompagnée de photos et de musique, après un repas convivial avec soupe au caillou préparée avec les légumes amenés par chacun, création d’un “COMIC” (Cercle d’Oraliture Musique Improvisée et Chansons) où quelques acteurs improviseront oralement et publiquement des poèmes sur le thème de l’éphémère. Moment poétique accompagné de musiques et chansons, sans écrit, sans trace…

Libre participation | Soupe au caillou et repas partagé | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Avec l’Association Traits d’union

+33 6 74 82 72 95

Traits d’union

Lodève

