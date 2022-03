PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – LES MÉTAMORPHOSES DE L’ÉPHÉMÈRE Saint-Maurice-Navacelles, 20 mars 2022, Saint-Maurice-Navacelles.

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – LES MÉTAMORPHOSES DE L’ÉPHÉMÈRE Saint-Maurice-Navacelles

2022-03-20 16:00:00 – 2022-03-20 17:30:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles

EUR 5 5 Spectacle poésie, conte et musique où le thème de l’éphémère est traité à travers culture chinoise traditionnelle, visions artistiques et spirituelles croisées de la conteuse et musicienne Anne Wang et de la poétesse Aline Munier.

A la vue : la cithare & la gestuelle empruntée au Taiji Quan, art martial.

A l’ouïe : poèmes, contes, cithare.

Au goût : bière, vin, thé vert.

Dédicaces & échanges en fin de séance | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Avec Les Champs du possible

+33 6 52 66 22 89

Les Champs du possible

Saint-Maurice-Navacelles

