PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – LE GRAND VOYAGE DE JULES LAPIN Lodève, 23 mars 2022, Lodève.

2022-03-23 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-23 17:30:00 17:30:00

Lodève Hérault

Mots semés, mains dansées et tissus secrets ! Un conte aux horizons écologiques pour réfléchir, rêver et grandir ! Le voyage de Jules Lapin est un paysage de couleurs, la marotte sautille de surprises en surprises, pour le plaisir des yeux. Douceur et tendresse se conjuguent à malice et allégresse. Du costume gigogne aux paniers à secrets, des objets cachés au tapis paysage…

Libre participation et adhésion sur place à prix libre | Venez prendre votre goûter sur place dès 15h30

Un conte poétique pour le jeune public, de 3 à 8 ans, avec Donatienne Ranc

+33 7 49 97 42 71

Ann Dieryck

Lodève

dernière mise à jour : 2022-03-03 par