PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – LA VIE PASSE, RAPIDE CARAVANE…
Lodève, 19 mars 2022, 18:30:00 – 20:30:00

Ce vers d'Omar Khayyam nous invite à un voyage à travers le Moyen Orient : Iran, Iraq, Syrie, Liban… où la paix est si fragile, si éphémère. Le trio "La grande bleue" a choisi des poèmes d'Adonis, de Ghalil Gibran, de Vénus Khoury Ghata et bien d'autres encore, avec un accompagnement de musique orientale de leur composition. La voix de la chanteuse Ysma nous charmera dans des chansons de Feirouz et le poète Pascal Assaf, venu spécialement de Beyrouth pour nous, lira quelques uns de ses meilleurs poèmes en préambule à des causeries à venir avec le public. Le concert sera suivi d'une dégustation de gâteaux libanais | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

