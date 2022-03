PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – LA TERRE ÉPHÉMÈRE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault EUR 4 4 Présentation et projection du film géorgien La Terre éphémère de George Ovashvili, à mi-chemin entre conte enchanteur et documentaire. Sur le fleuve Inguri,des bandes de terre fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des garde-frontières. La projection sera suivie d’un débat. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Avec l’Association Traits d’union +33 4 67 96 40 23 Présentation et projection du film géorgien La Terre éphémère de George Ovashvili, à mi-chemin entre conte enchanteur et documentaire. Sur le fleuve Inguri,des bandes de terre fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des garde-frontières. La projection sera suivie d’un débat. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. George Ovashvili

