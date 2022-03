PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – HISTOIRES D’AMOUR ET COMPLICATIONS… Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – HISTOIRES D'AMOUR ET COMPLICATIONS…
Lodève, 13 mars 2022

Quand l'éphémère rime avec des rives et des rides : Un tour de chant d'une vingtaine de chansons composées au départ, pendant, puis à la fin de mes histoires d'amour. La rencontre, les questionnements, la séparation. Ayant longtemps vécu de voyages et contrats saisonniers, mes histoires d'amour ont eu tendance à vite se compliquer ! Puisse cette tentative de clarifier mes sentiments, toucher l'intelligence du coeur en chacun. 

Proposition poétique et musicale avec Nicol'ourson
Nicolas Berland Foix

