PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – DITS EN PASSANT Lodève

Lodève

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – DITS EN PASSANT Lodève, 24 mars 2022, Lodève. PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – DITS EN PASSANT Lodève

2022-03-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-24 18:30:00 18:30:00

Lodève Hérault De retour de voyages en terres inconnues, poètes et musiciens vous convient parmi les nuées d’éphémères pris aux filets de leurs chansons. Venez découvrir le 6ème concert poétique de l’équipe d’Adel & Acmao. Une création 100 % locale ! Libre participation | Buvette à prix libre | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Avec l’Association Adel&Acmao : Alain Auglans, Irma Bombadel, Francine Dehail, Rémy Delaunay, Vincent Duran, Alexandre Lillo, Pascal Harduin, Marie-Pierre Terrisse, Jean-Louis Trinquier et Emmanuelle Tivoli. +33 6 84 14 24 87 De retour de voyages en terres inconnues, poètes et musiciens vous convient parmi les nuées d’éphémères pris aux filets de leurs chansons. Venez découvrir le 6ème concert poétique de l’équipe d’Adel & Acmao. Une création 100 % locale ! Libre participation | Buvette à prix libre | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Adel&Acmao

