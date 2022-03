PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – CONTE À L’ENVOLÉ Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – CONTE À L’ENVOLÉ Lodève, 19 mars 2022, Lodève. PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – CONTE À L’ENVOLÉ Lodève

2022-03-19 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-19 17:30:00 17:30:00

Lodève Hérault Autour d’un récit poétique inventé et narré par Didier Gallot-Lavallée, intermittent artisan plasticien, les participants à cet atelier sont invités à construire en direct une “oeuvre” en rapport avec l’histoire. Ces ouvrages, éléments de décors, création de personnages ou d’animaux, conception de costumes, permettront de faire une représentation finale. Création et confection avec divers matières et outils mis à disposition permettant la réalisation d’oeuvres individuelles et/ou collectives puis mise en scène.. Libre participation et adhésion sur place à prix libre | À la pause de midi, moment de partage et d’échange autour d’un repas tiré du sac | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Quand l’imaginatif rencontre le créatif, avec Didier Gallot-Lavallée +33 7 49 97 42 71 Autour d’un récit poétique inventé et narré par Didier Gallot-Lavallée, intermittent artisan plasticien, les participants à cet atelier sont invités à construire en direct une “oeuvre” en rapport avec l’histoire. Ces ouvrages, éléments de décors, création de personnages ou d’animaux, conception de costumes, permettront de faire une représentation finale. Création et confection avec divers matières et outils mis à disposition permettant la réalisation d’oeuvres individuelles et/ou collectives puis mise en scène.. Libre participation et adhésion sur place à prix libre | À la pause de midi, moment de partage et d’échange autour d’un repas tiré du sac | Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. La distillerie

Lodève

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – CONTE À L’ENVOLÉ Lodève 2022-03-19 was last modified: by PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – CONTE À L’ENVOLÉ Lodève Lodève 19 mars 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault