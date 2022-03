PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – AVEC TROIS FOIS RIEN Lodève, 24 mars 2022, Lodève.

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – AVEC TROIS FOIS RIEN Lodève

2022-03-24 15:00:00 – 2022-03-24 16:30:00

Lodève Hérault Lodève

Et si le land-art poétique s’invitait à la crèche ! La nature est un espace de découverte et d’apprentissage extraordinaire. Par le land-art les enfants s’ouvrent à la poésie du monde qui les entoure et expriment leur créativité en toute simplicité. Accompagnée de quelques poèmes lus, “Avec trois fois rien” est une expérience sensorielle et une démarche artistique éphémère.

Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Avec l’Association Traits d’union

+33 4 11 95 02 00

Traits d’union

Lodève

