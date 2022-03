PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Lodève, 27 mars 2022, Lodève. PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Lodève

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Lodève Hérault Un arrangement musical original, des projections d’oeuvres éphémères se mêlent à des lectures de textes choisis avec soin : Baudelaire, Darwich, d’Ormesson, Devos, Nerval, Machado, Glück, Delerm, Hugo…, en illustration du thème Ephémère. Nous vous invitons à nous suivre dans ce voyage poétique, fugitif et fragile, peut-être sur les ailes irisées d’un archiptère. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Proposition poétique et musicale avec Les 3 Voix +33 6 31 85 56 57 Un arrangement musical original, des projections d’oeuvres éphémères se mêlent à des lectures de textes choisis avec soin : Baudelaire, Darwich, d’Ormesson, Devos, Nerval, Machado, Glück, Delerm, Hugo…, en illustration du thème Ephémère. Nous vous invitons à nous suivre dans ce voyage poétique, fugitif et fragile, peut-être sur les ailes irisées d’un archiptère. Entrée soumise au respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Les 3 Voix

Lodève

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Lodève 2022-03-27 was last modified: by PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Lodève Lodève 27 mars 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault