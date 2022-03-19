PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Les Rives Les Rives
PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Les Rives, 19 mars 2022, Les Rives.
PRINTEMPS DES POÈTES EN LODÉVOIS & LARZAC – APPRENDS DE L’ÉPHÉMÈRE OÙ SE CACHE LA BEAUTÉ Les Rives
2022-03-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 18:00:00
Les Rives Hérault Les Rives
Proposition poétique et musicale avec Les 3 Voix
Les Rives
dernière mise à jour : 2022-03-02 par