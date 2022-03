Printemps des Poètes “Ecris moi dix mots” Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Printemps des Poètes "Ecris moi dix mots" Mers-les-Bains, 19 mars 2022, Mers-les-Bains.

2022-03-19 – 2022-03-19

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains Opération nationale “Ecris moi dix mots”

Impros impromptues animées par Agnès autour de la sélection de « Dis moi dix mots ».

Les promeneurs seront invités à improviser avec les 10 mots de la sélection 2022 : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre Opération nationale “Ecris moi dix mots”

Les promeneurs seront invités à improviser avec les 10 mots de la sélection 2022 : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre +33 2 35 50 08 46

Les promeneurs seront invités à improviser avec les 10 mots de la sélection 2022 : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre Service culturel Mers

Mers-les-Bains

