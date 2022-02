Printemps des poètes Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Printemps des poètes Craponne-sur-Arzon, 12 mars 2022, Craponne-sur-Arzon. Printemps des poètes Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

2022-03-12 – 2022-03-18 Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Vous écrivez ? Vous souhaitez partager votre poème préféré ? A l’occasion du Printemps des Poètes, nous vous invitons à venir accrocher vos quelques lignes à l’image d’une feuille suspendue à son arbre. Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

Catégories d'évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire