Printemps des Poètes cours de la République, 10 mars 2023, Garlin Garlin.

Printemps des Poètes

2023-03-10 – 2023-03-10

La médiathèque et la Compagnie des Petits Concerts vous proposent un récital de poésie, avec Eliane Saint-Jean, récitante, accompagnée de Jean-Jacques Dall'Acqua à l'accordéon et harmonica.

Ce projet s’inspire du spectacle donné par Jean-Louis Trintignant au théâtre de l’Odéon en 2011 et met en lumière trois poètes : Boris Vian, Jacque Prévert et Robert Desnos.

Sur inscription.

+33 5 59 21 42 25 Médiathèque de Garlin

