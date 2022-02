Printemps des poètes – Concours photo & poésie 34,rue Jean XXIII 44740 Batz sur mer, 28 février 2022, Batz sur mer.

**CONCOURS PHOTO ET POÉSIE « L’ÉPHÉMÈRE »** Du 28 février au 28 mars. Dans le cadre du Printemps des Poètes, la commune, la librairie « La Gède aux Livres » et l’association « Les Amis de la Gède », vous proposent de participer au concours de poésie « La Gède d’Or » ; ainsi que – nouveauté cette année – à un concours de photographie, tous deux sur le thème de « L’Éphémère ». **Concours de poésie « La Gède d’or »** Le poème devra être rédigé sous la forme d’un haïku. Ce petit poème d’origine japonaise est très court : il devra faire 3 lignes et respecter la forme de 5 + 7 + 5 syllabes, il devra également intégrer obligatoirement un mot de saison, une image, une émotion. **Concours photo** La photographie devra avoir été prise sur le territoire de Batz-sur-Mer, accompagnée de quelques lignes pour expliquer le lien avec le thème. **Comment participer ?** Consultez les modalités et le règlement sur [www.batzsurmer.fr](http://www.batzsurmer.fr) ou à l’accueil de la mairie. Les photos et les haïkus seront ensuite exposés à la médiathèque et le long de la rue de la Plage durant le mois d’avril. Remise des prix samedi 9 avril. Règlement et modalités d’inscriptions en bas de la page.

