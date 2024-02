Printemps des Poètes Concert « Bo Vélo de Babel » Salle des Conférences Saint-Lary-Soulan, mardi 12 mars 2024.

Printemps des Poètes Concert « Bo Vélo de Babel » Salle des Conférences Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

18h30 | Salle des conférences

• Concert André Minvielle Bo Vélo de Babel

Entrée 15 € Tarif réduit* 8 €

André Minvielle est un digne héritier de Claude Nougaro. Son scat et sa soul revendiquent avec justesse une sincère filiation entre les deux artistes. Il rend un hommage flamboyant à Claude Nougaro dans l’album NOUGARO, sorti en 2019 et coproduit avec Babx et Thomas De Pourquery.

Réservation :

https://resa.saintlary.com/concert-andre-minvielle-bo-velo-de-babel-12-mars-2024.html?&cid=2&action=result&resa_action=result#reservation

Début : 2024-03-12 18:30:00

fin : 2024-03-12

Salle des Conférences SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

