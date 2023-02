PRINTEMPS DES POETES Clermont-l'Hérault OT DU CLERMONTAIS Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

PRINTEMPS DES POETES, 8 mars 2023, Clermont-l'Hérault

2023-03-08 17:00:00 – 2023-03-08 Clermont-l’Hérault

Herault Clermont-l’Hérault Thématique : « Frontières »

Ateliers d’écriture à partir de 8 ans animés par Arlette Rives Thématique : « Frontières »

