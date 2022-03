Printemps des Poètes Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Printemps des Poètes Châtillon-en-Diois, 23 avril 2022, Châtillon-en-Diois. Printemps des Poètes Chemin des aires Ancienne gare Châtillon-en-Diois

2022-04-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-23 20:30:00 20:30:00 Chemin des aires Ancienne gare

Châtillon-en-Diois Drôme La bibliothèque de Châtillon propose de célébrer le Printemps des poètes. Le thème 2022 est “l’éphémère”. Chacun peut apporter un texte de son choix à cette occasion. Des livres de poèmes seront disponibles sur place pour y puiser l’inspiration ! bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr +33 4 75 21 25 64 Chemin des aires Ancienne gare Châtillon-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Chemin des aires Ancienne gare Ville Châtillon-en-Diois lieuville Chemin des aires Ancienne gare Châtillon-en-Diois Departement Drôme

Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-en-diois/

Printemps des Poètes Châtillon-en-Diois 2022-04-23 was last modified: by Printemps des Poètes Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 23 avril 2022 Châtillon-en-Diois Drôme

Châtillon-en-Diois Drôme