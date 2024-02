Printemps des Poètes Espace Isidore Rollande Châteaurenard, samedi 16 mars 2024.

Printemps des Poètes Espace Isidore Rollande Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Printemps des Poètes à la Médiathèque Isidore Rollande.

Journée phare afin de faire découvrir le plaisir de l’écriture et stimuler la créativité

propre à chacun. Le Slam et la poésie à l’honneur !



14h30 le Slam, une écriture poétique à vocation orale.

Atelier animé par Dizzylez. Dizzylez est connu pour sa plume habile, ses textes qui visent juste et ses slams sensibles. Actif sur scène depuis plus de 20 ans et auteur de 4 albums studio, il défend la musicalité de la poésie, la poésie de la musique et la parole donnée à tous. Cet instant d’écriture sera sur le thème du Printemps des Poètes la Grâce

Durée 2h Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Séance gratuite, réservation conseillée sur le site de la médiathèque ou par téléphone (dans la limite des places disponibles).



17h Scène ouverte.

Accompagnement au piano par Vincent Truel.

Une autre façon de mettre l’accent sur la poésie… Dans la continuité des ateliers d’écriture, les participants pourront candidater au concours de slam organisé par la commune lors de la fête de la musique le 21 juin en public. Ouvert à tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@chateaurenard.com

L’événement Printemps des Poètes Châteaurenard a été mis à jour le 2024-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence