_LECTURES_ **PRINTEMPS DES POETES** ———————— Dimanche 20 mars 2022, 16h30, César et Firmin, Beaugency Lectures de poèmes des Editions Le Silence qui roule, créées par Marie Alloy, par les Dirliramateurs, lecteurs amateurs de la compagnie les fous de bassan ! Entrée libre (selon les contraintes sanitaires) Réservations et informations : 02 38 44 95 95 ou [contact@lesfousdebassan.org](mailto:contact@lesfousdebassan.org)

8€ adhérants 12€ non-adhérants

2022-03-20T16:30:00 2022-03-20T18:00:00

