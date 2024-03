Printemps des Poètes CCMA 2024 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, dimanche 14 avril 2024.

Printemps des Poètes CCMA 2024 Le CCMA a le plaisir de vous inviter à son « Printemps des poètes » sur le thème de La Grâce. Nous serions heureux de vous recevoir au conservatoire au 80 rue de Lille , le 14 avril à 15h. Dimanche 14 avril, 15h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes 5€ / 3€

Le Centre Culturel du Monde Arabe a le plaisir de vous inviter à l’édition 2024 de son « Printemps des poètes » sur le thème de La Grâce. Nous serions heureux de vous recevoir au conservatoire de Roubaix au 80 rue de Lille , le dimanche 14 avril 2024, à partir de 15h.

Ce moment musical et poétique sera animé par le groupe de Kamal LMIMOUNI, avec pour invitée d’honneur Samira El Ayachi.

Les places sont limitées.

Tarif: 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants.

Achat de billets : https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-du-monde-arabe/evenements/printemps-des-poetes

ou directement au siège du CCMA 94 rue Léon Marlot à Roubaix.

CCMA Roubaix