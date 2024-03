Printemps des poètes Cambo-les-Bains, vendredi 8 mars 2024.

Printemps des poètes Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Lecture assurées par l’association Lecture en partage dans le cadre du printemps des poètes et en marge de l’exposition « EMAZTEAK, les femmes dans a société basque ».

>> Vendredi 8 mars à 15h30, au salon de thé Cyrano poésies et extraits de « Figures de Femmes, le silence de l’Histoire » de Jacques Ospital.

>> Samedi 16 mars à 11h, à la médiathèque rencontre avec Itxaro Borda et les femmes poètes (Rosemonde Gérard, Anna de Noailles, George Sand).

>> Lundi 18 mars à 17h, aux Thermes de Cambo extrait de « Figures de femmes, le Silence de l’Histoire » de Jacques Ospital et « Paroles d’Amatxi » de Gaby Etchebarne.

>> Jeudi 21 mars à 18h30, à la librairie- boutique « Chez Margot ».

>> Vendredi 22 mars à 15h30, au salon de thé Cyrano. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-22

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

