Printemps des poètes : Brigade d’Intervention Poétique Bibliothèque Crimée, 29 mars 2023, Paris. Le mercredi 29 mars 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Attention aux envahisseurs ! Pendant une heure, la brigade vous susurrera des poèmes sur le mode de la confidence ou déclamera en s’adressant à tous. Dans le cadre du Printemps des poètes, les élèves de la classe de sixième Neptune du collège Georges Brassens, avec la complicité d’Emmanuel Landier, metteur en scène, et Mme Courier-Brière, professeure de français, investiront la bibliothèque pour un après-midi poésie inédit. Pour tous. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

