Printemps des poètes avec les Passeurs de Livres Bibliothèque Ouistreham, samedi 16 mars 2024.

Printemps des poètes avec les Passeurs de Livres Bibliothèque Ouistreham Calvados

Plongez dans la magie de la poésie avec les Passeurs de Livres lors du Printemps des Poètes, du 16 au 23 mars. Au programme lectures, ateliers d’écriture, rencontres avec des poètes locaux et performances artistiques. Rejoignez-nous pour célébrer l’art intemporel de la poésie et laissez-vous emporter par la magie des mots.

Plongez dans la magie de la poésie avec les Passeurs de Livres lors du Printemps des Poètes, du 16 au 23 mars. Au programme lectures, ateliers d’écriture, rencontres avec des poètes locaux et performances artistiques. Rejoignez-nous pour célébrer l’art intemporel de la poésie et laissez-vous emporter par la magie des mots. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

Bibliothèque 5 Route de Lion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Printemps des poètes avec les Passeurs de Livres Ouistreham a été mis à jour le 2024-03-10 par OT Caen la Mer