Printemps des poètes avec Cordage Fécamp, 12 mars 2022, Fécamp. Printemps des poètes avec Cordage Fécamp

2022-03-12 – 2022-03-28

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre du Printemps des poètes, affichage de 80 courtes poésies sur le thème de l’éphémère rue Georges Cuvier, et libération de 10 ouvrages de poésie pendant toute la quinzaine, au 86 rue Georges Cuvier. Du Samedi 12 au Lundi 28 Mars

rue Georges Cuvier

Gratuit

