Le Crès Hérault, Le Crès PRINTEMPS DES POÈTES AU CRÈS

Le Crès

PRINTEMPS DES POÈTES AU CRÈS, 13 mars 2021-13 mars 2021, Le Crès. PRINTEMPS DES POÈTES AU CRÈS 2021-03-13 – 2021-03-29

Le Crès Hérault Le Crès Ne manquez pas le Printemps des Poètes au Crès du 13 au 29 mars sur le thème du désir ! Au programme: Exposition grandeur nature, performance sonore, quizz, sélection d’ouvrages… Le Crès s’habille aux couleurs de la poésie ►BIBLIOTHÈQUE DES POÈTES : Venez découvrir une large sélection d’ouvrages autour de la poésie

Exposition des « Affiches de la Revue Murale de poésie » à la Médiathèque municipale 19 Avenue des Cévennes Pour vous divertir, une sélection de jeux en ligne sur www.lecres.fr

Performances sonores à l’Agora avec enregistrement de lectures par les élèves du Crès. ►PARCOURS POÉTIQUE SUR LE THÈME DU DÉSIR LE 12 MARS – 10H – AU LAC

Inauguration du parcours poétique « Poèmes & illustrations »

Point de rdv devant Cap’Jeunes

Exposition grand format visible jusqu’au 29 mars ►BALADE POÉTIQUE 13 MARS – 10H – MAIRIE

Suivez un comédien surprise dans les rues de la ville

Point de rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

