Printemps des Poètes Ateliers lecture et écriture Lanton, samedi 16 mars 2024.

Le printemps des poètes 2024 s’invite à Lanton.

Au gré de vos balades, découvrez plus de 100 poèmes installés le long de 8 circuits poétiques élaborés par les comités de villages et participez aux ateliers lecture et écriture proposés par l’association Ateliers Littéraires .

– Samedi 16 mars de 9h30 à 11h30 à la médiathèque atelier écriture

– Vendredi 22 mars de 18h à 20h à la médiathèque atelier lecture

– Samedi 23 mars de 14h à 16h à la salle de quartier de Taussat atelier écriture

– Samedi 23 mars de 16h à 18h à la salle de quartier de Taussat atelier lecture

Ouvert à tous. .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

