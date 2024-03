Printemps des poètes: Atelier récréatifs d’écriture avec Goliath. Mézières-en-Brenne, mardi 2 avril 2024.

Mercredi

Cette année, le printemps des poètes a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. En 2024, pour ses 25 ans, le thème est « La Grâce ».

En partenariat avec la communauté de commune Coeur de Brenne, ateliers de 2 x2 heures sur le thème « Transformations » encadré par Goliath.

L’écriture offre un espace de liberté. Elle nous permet de coucher sur le papier nos émotions, nos possibles, d’exprimer nos idées et de prendre conscience de notre potentiel créatif. Elle est aussi un merveilleux outil qui contribue à mettre au clair des pensées parfois floues ou encore des pensées à mettre à distance. Souvent encore apparaissent des mots sur la page sans qu’ils ne soient survenus dans notre tête, le sens venant par la suite… la magie.

Cet atelier nous offre l’opportunité de se rencontrer soi et l’autre par l’écriture, de jouer avec les mots pour voir surgir des idées, observer ce qu’écrire peut produire comme effet sur soi et su EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 16:00:00

fin : 2024-04-03 18:00:00

Rue du Nord

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

