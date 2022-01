Printemps des poètes : Atelier et scène Slam avec Clionne Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 16 mars 2022

de 18h15 à 19h15

Le mercredi 16 mars 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Le Slam est un art oratoire poétique dans lequel chacun est libre de s’exprimer comme il le souhaite. C’est un jeu, une manière de créer, d’improviser, de faire rire, de toucher, de faire passer des messages… Ce n’est pas comme à l’école ou au travail, vous n’avez pas à faire comme Grand Corps Malade, chacun a son stylo et son style, l’important c’est le partage. Venez écrire votre texte lors d’un atelier avec Clionne, que vous pourrez déclamer ensuite sur la scène. 15h-18h : atelier slam 18h15 : scène ouverte slam Pour tous (enfants et adultes) à partir de 8 ans. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr

