Agde Hérault >Animé par l’écrivain Marcel Camill’ Qu’est ce que l’ici, le maintenant, le fugace? Autant d’aspects que peut revêtir « L’éphémère », thème choisi pour cette 24ème édition du printemps des poètes ».

Venez partager un moment d’écriture en toute simplicité : carpe diem! >A partir de 11 ans>places limitées à 10 participants>gratuit, sur réservation >SAISONCULTURELLE Saison culturelle. Venez participer à un atelier d’écriture animé par Marcel Camil’.

