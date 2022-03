Printemps des poètes : atelier arbre à poème Haïkus La Force La Force Catégories d’évènement: Dordogne

Printemps des poètes : atelier arbre à poème Haïkus La Force, 23 mars 2022, La Force. Printemps des poètes : atelier arbre à poème Haïkus Bibliothèque de La Force 8 rue André Rousseau La Force

2022-03-23 – 2022-03-23 Bibliothèque de La Force 8 rue André Rousseau

La Force Dordogne Ateliers arbres à poèmes “haïkus” dans le cadre du printemps des poètes, pour les 8/10 ans.

Gratuit sur inscription – entrée selon les conditions sanitaire en vigueur.

+33 5 53 61 81 18

Gratuit sur inscription – entrée selon les conditions sanitaire en vigueur.

(*Haïku : Un haïku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et les sensations qu’elle suscite.) CAB

