En écho au Printemps des poètes qui célèbre cette année le thème des frontières, les bibliothécaires vous invitent à jouer avec les mots autour de jeux d’écriture et de dessin poétiques. La poésie qui rime avec ennui ? Pas chez nous ! Préparez-vous à jongler avec les mots et devenez virtuose de l’acrostiche et du cadavre exquis, 2 techniques d’écriture et de dessin que vous apprendront les bibliothécaires. Vous repartirez avec de jolies créations pleines d’humour ! mercredi 22 mars, 14h30 pour les enfants dès 7 ans sur inscription, dès le 22 février Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

