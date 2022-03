Printemps des Poètes à l’Âne Vert Théâtre Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Printemps des Poètes à l’Âne Vert Théâtre Fontainebleau, 17 mars 2022, Fontainebleau. Printemps des Poètes à l’Âne Vert Théâtre L’Âne Vert Théâtre Fontainebleau 6 rue des Sablons Fontainebleau

2022-03-17 – 2022-03-17 L’Âne Vert Théâtre Fontainebleau 6 rue des Sablons

Fontainebleau Seine-et-Marne Dans le cadre du 24ème Printemps des Poètes, l’Âne Vert Théâtre ouvre ses portes et sa scène pour une soirée poésie sur le thème de l’Éphémère. Entrée Libre sur réservation jeudicestpoesie@gmail.com https://chat.whatsapp.com/IOi3tp0VqUY28KadUW1tvK L’Âne Vert Théâtre Fontainebleau 6 rue des Sablons Fontainebleau

