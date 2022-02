Printemps des poètes à la médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 19 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Printemps des poètes à la médiathèque

du samedi 19 mars au samedi 26 mars à Médiathèque Till l’Espiègle

**Le Printemps des poètes fait son retour à la médiathèque municipale du 19 au 26 mars 2022 : goûtons le plaisir de jouer avec les mots, en rimes et en vers libres !** **Au programme** **Samedi 19 mars** * **De 15h à 17h,** participez à un **« atelier d’arpentage »** **animé par Aurélie Olivier** (de Littérature, etc) à partir d’un **texte d’Albertine Sarrazin** (sur une proposition des Parleuses). **« Arpenter » ? On divise le livre, chacun lit une partie isolément puis partage sa lecture jusqu’à ce que la discussion collective embrasse le livre dans son ensemble.** **Pour les adultes, sur réservation.** * **De 15h à 17h** également, un **atelier d’écriture adulte** sera **animé par l’artiste plurielle Lisette Lombé**, poétesse, plasticienne et autrice. **Sur réservation.** * **À 17h30, lecture-performance** inédite d’un **texte de Albertine Sarrazin par Lisette Lombé.** **Mercredi 23 mars à 10h15, Heure du conte poétique** pour les **0-4 ans,** sur **réservation la veille à partir de 13h.** **Samedi 26 mars** * **à 10h15, Heure du conte poétique** pour les **0-4 ans,** sur **réservation la veille à partir de 13h.** * **De 10h à 12h,** **atelier « caviardage »** : découvrez l’**écriture par la contrainte**, transformez des **textes existants en poèmes absurdes ou en véritables œuvres d’art !** Un atelier ludique et à la portée de tous, ados et adultes, **sur inscription** * **De 14h à 17h,** la poésie se dessine sur les murs lors de cet atelier de poésie graphique. **À l’aide de techniques et matériaux proposées sur place, apportez votre touche à une fresque collective sur le thème « éphémère » !** En continu, pour les ados et les ado-adultes. * **À 15h**, **Heure du conte poétique à partir de 5 ans,** suivie d’un atelier créatif, sur réservation. * **À 14h,** dénichez des trésors à la **braderie spéciale poésie, tout à 1€ !** * **De 18h à 20h**, place à un **« apéro poétique »**, pour le plaisir d’écouter, de lire ses poèmes ou ceux des autres, pour petits et grands. **Toutes ces animations sont gratuites.** **Infos et réservation : 03 20 61 73 00**

Entrée libre ou sur inscription en fonction des événements

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-19T17:30:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-23T10:15:00 2022-03-23T11:15:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00;2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T20:00:00